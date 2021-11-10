МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров немецкого производителя спортивной одежды и аксессуаров Adidas AG, за девять месяцев 2021 года выросла в годовом выражении в 6,8 раза, до 1,915 миллиарда евро с 281 миллиона евро годом ранее, сообщается в пресс-релизе компании. Nike отчиталась о прибыли по итогам первого квартала финансового года

Разводненная прибыль на акцию поднялась до 9,83 евро с 1,44 евро годом ранее. Выручка компании выросла на 21,1%, до 16,096 миллиарда евро.

Чистая прибыль компании в третьем квартале выросла в 1,8 раза год к году и составила 960 миллионов евро. Разводненная прибыль на акцию достигла 4,94 евро против 2,8 евро годом ранее. Квартальная выручка увеличилась на 3,4% по сравнению аналогичным периодом прошлого года, до 5,752 миллиарда евро, прогноз составлял 5,78 миллиарда.

Продажи в третьем квартале в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), крупнейшем по продажам, выросли на 8,1%, в странах Северной Америки — поднялись на 6,6%, в Китае — упали на 11% год к году, в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) — сократились на 9,6%, в то время как в странах Латинской Америки выросли на 53,4%.

Adidas ожидает роста продаж в текущем году на 20%, прибыль — в диапазоне 1,4-1,5 миллиарда евро против 461 миллиона евро в 2020 году, что соответствует летнему прогнозу.