МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Объем платежей через Систему быстрых платежей (СБП) на Wildberries в октябре вырос в 2,3 раза по сравнению с сентябрем и составил 2,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении крупнейшего российского интернет-ритейлера. Wildberries запустил онлайн-бронирование алкоголя

"Популярность оплаты покупок с помощью QR-кодов от СБП продолжает расти, опережая темпы роста всех остальных способов оплаты. В октябре 2021 года объем таких платежей вырос на 128% по сравнению с сентябрем 2021 года и достиг 2,4 миллиарда рублей. При этом абсолютным лидером по объемам транзакций остается платежная система "Мир" (плюс 17% в октябре по сравнению с сентябрем)", — говорится в сообщении.

В свою очередь с 28 октября по 7 ноября, во время объявленных нерабочих дней, объем платежей через СБП вырос в 1,6 раза по сравнению с периодом с 1 по 11 октября. "Согласно данным продаж Wildberries, через СБП жители нашей страны оплачивают одежду, электронику, обувь, косметику и парфюмерию, а также товары для дома", — отметили в компании.

Между ритейлером и международными платежными системами летом разгорелся конфликт из-за порядка формирования цен на товары. Wildberries 17 августа объявил о снижении цен при оплате с помощью российских платежных систем — карт "Мир", Системы быстрых платежей и сервиса SberPay. Компания пояснила, что разница в стоимости достигается за счет более низких комиссий при обработке операций отечественными системами. Центробанк рассмотрит продление компенсаций бизнесу за использование СБП

Visa и Mastercard раскритиковали решение ритейлера. Wildberries в свою очередь обвинил их в давлении на российские банки, подчеркнув, что речь идет именно о скидках для покупателей в зависимости от того, через какую платежную систему они оплачивают товар.

Позднее ритейлер изменил формат отображения своих цен на товар, убрав из него упоминание о наличии комиссии в случае оплаты картами Visa и Mastercard. После этого Visa сообщила, что больше не фиксирует нарушений правил компанией Wildberries.