МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Нерезиденты в октябре нарастили покупку валюты на российском рынке более чем в 5 раз, до 93 миллиардов рублей, свидетельствуют данные обзора ЦБ РФ рисков финансовых рынков. Российские банки существенно увеличили прибыль

"По сравнению с прошлым месяцем нерезиденты и дочерние иностранные банки нарастили покупку иностранной валюты на внутреннем биржевом рынке. В октябре ими в совокупности было куплено иностранной валюты на бирже (в рублевом эквиваленте) на 93 миллиарда рублей (18 миллиардов в сентябре). Частично это объясняется конвертацией рублей, полученных после продаж российских акций", — говорится в обзоре.

Тем не менее, это не оказало значительного влияния на внутренний валютный рынок, добавляет регулятор.

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Кроме того, нерезиденты в октябре продали акции российских компаний на 78,6 миллиарда рублей против 20,7 миллиарда рублей в августе, говорится в обзоре ЦБ РФ. "Основными нетто-продавцами на вторичных биржевых торгах акций в октябре оставались нерезиденты и дочерние иностранные банки, нарастившие объемы продаж с 20,7 миллиарда рублей в сентябре до 78,6 миллиарда рублей", — отмечается в документе.

Также нетто-продавцами выступали некредитные финансовые организации (НФО), продавшие акций на сумму 13,3 миллиарда рублей, указал регулятор.

Основной объем покупок осуществили физические лица на сумму 82,1 миллиарда рублей, также покупки совершали НФО в рамках доверительного управления (12,6 миллиарда рублей). Покупки физических лиц оказались максимальными с начала года, немного превысив апрельский показатель (80 миллиардов рублей).

ОФЗ

Портфель облигаций федерального займа (ОФЗ) нерезидентов сократился в октябре на 55,7 миллиарда рублей за счет их оттока на последней неделе месяца после повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 7,5%, говорится в обзоре Банка России.

Основными покупателями на аукционах ОФЗ в октябре выступали системно значимые кредитные организации, их доля от объема составила 57,4%. Доля иностранных участников на аукционах сократилась на 14,4 процентного пункта, с 27,8% в сентябре до 13,3% в октябре. "Снижение доли участия нерезидентов и дочерних иностранных организаций на аукционах сопровождалось нетто-продажами данных категорий участников на вторичных биржевых торгах на сумму 78,7 миллиарда рублей, что в значительной степени повлияло на рост доходностей ОФЗ", — говорится в обзоре.

"В целом портфель ОФЗ нерезидентов сократился на 55,7 миллиарда рублей за счет их оттока на последней неделе октября (-74,3 миллиарда рублей) после повышения ключевой ставки. Продажи нерезидентов в последнюю неделю октября стали максимальными за последние полтора года, когда наблюдался отток иностранных участников из ОФЗ на фоне начала пандемии в марте 2020 года", — отметили в ЦБ.