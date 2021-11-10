МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-октябре вырос на 8,7%, в октябре — на 3,7%, говорится в материалах ЦБ РФ.

Реальный курс рубля к доллару в октябре вырос на 2,7% по сравнению с сентябрем, к евро — на 4,3%.

Номинальный курс рубля к доллару в октябре вырос на 2%, к евро — на 3,6%.