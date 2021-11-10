Реальный эффективный курс рубля вырос на 8,7% с января по октябрь
ЦБ РФ: реальный эффективный курс рубля в январе-октябре вырос на 8,7%
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МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-октябре вырос на 8,7%, в октябре — на 3,7%, говорится в материалах ЦБ РФ.
Реальный курс рубля к доллару в октябре вырос на 2,7% по сравнению с сентябрем, к евро — на 4,3%.
Номинальный курс рубля к доллару в октябре вырос на 2%, к евро — на 3,6%.