МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Стоимость чистых активов открытых паевых инвестиционных фондов (ОПИФ) за январь-сентябрь выросла на 35% — до 900 миллиардов рублей, говорится в обзоре Национальной ассоциации участников фондового (НАУФОР) по итогам третьего квартала текущего года.

"Стоимость чистых активов открытых ПИФ по итогам третьего квартала 2021 года достигла 900 миллиардов рублей. Рост этого показателя с начала года составил 34,9%. Однако именно в третьем квартале этот прирост несколько снизился — всего 8%, тогда как в первых двух кварталах составлял 13,5% и 10% соответственно", — сказано в обзоре.

Интерес инвесторов к открытым паевым фондам по-прежнему фокусируется на фондах акций и смешанных фондах. По итогам третьего квартала наилучшие результаты в плане доходности продемонстрировали фонды акций, инвестирующие в сырьевые активы.

"Тем не менее, в целом рынок ПИФ почти на 80% представлен закрытыми ПИФ. По большей части (в 86% случаев) они предназначены для квалифицированных инвесторов, и такие пропорции остаются достаточно давно", — отмечает НАУФОР.

Всего по состоянию на конец сентября 2021 года зарегистрировано 1 856 ПИФов. Из них 251 — открытые, 40 — интервальные, 1 462 – закрытые, и 103 – биржевые, сообщается в обзоре.

"Темпы развития отечественных биржевых ПИФ остаются интенсивными. Стоимость чистых активов БПИФ по итогам сентября 2021 года достигла 160,9 миллиарда рублей, увеличившись с начала года на 88,3%. За третий квартал прирост составил 21,2%", — отмечается там.