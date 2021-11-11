МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Банк России видит потенциал дальнейшего роста ставок по депозитам и кредитам в ближайшие месяцы на фоне произошедшего и ожидаемого ужесточения денежно-кредитной политики, говорится в материалах регулятора.

По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады октября выросла до 6,7% с 6,53% во второй декаде месяца.

"В ноябре–декабре сохраняется потенциал дальнейшего роста депозитных ставок в результате подстройки к повышению ключевой ставки в октябре, а также из-за ожиданий дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики", — сказано в документе.

Кроме того, повышению ставок по депозитам в последующие месяцы может способствовать конкуренция между банками в розничном сегменте, считает ЦБ.

"В краткосрочной перспективе ставки по кредитам нефинансовым организациям и населению продолжат рост вслед за ужесточением денежно-кредитной политики. В сегменте долгосрочных кредитов населению динамика средних ставок также будет определяться масштабом распространения семейной ипотеки и соотношением ипотечных и потребительских кредитов в оборотах рынка", — добавили в Банке России.

ЦБ весной перешел к нормализации денежно-кредитной политики, начав повышать ключевую ставку. Основными доводами стали более быстрое восстановление экономики и высокая инфляция. Весной регулятор повысил ставку на 0,75 процентного пункта, летом — еще на 1,5 процентного пункта.

В сентябре ЦБ увеличил ставку еще на 0,25 процентного пункта — до 6,75% годовых, а в октябре на фоне потенциально опасной ситуации с инфляцией — сразу на 0,75 процентного пункта, до 7,5% годовых.