МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Украина уверена в положительном для себя решении Верховного суда Великобритании по делу о евробондах на 3 миллиарда долларов, говорится в сообщении украинского минфина в четверг.

В сообщении отмечается, что во время слушания, состоявшегося в четверг в Верховном суде Великобритании, Украина воспользовалась возможностью еще раз представить свою правовую позицию относительно иска, поданного против нее Россией в связи с еврооблигациями на сумму 3 миллиарда долларов США. На прокачку. Почему "Газпром" предпочел Украину Белоруссии

"Украина последовательно утверждала, что в результате угроз, осуществляемых Россией к выпуску еврооблигаций, и актов как экономической, так и военной агрессии со стороны России, Украина была лишена права выбора и вследствие принуждения, осуществляемого Россией, Украина в конце концов заключила соглашения по выпуску еврооблигаций", — говорится в сообщении.

Соответственно, позиция Украины состоит в том, что либо выпуск облигаций должен быть признан недействительным судом ввиду того, что он был осуществлен по принуждению, либо справедливым будет остановить судебное производство.

"Украина остается уверенной в положительном результате решения дела, инициированного как один из элементов общей стратегии по осуществлению Россией агрессии против Украины, которую Россия продолжает реализовывать и сегодня", — заявили в минфине.

Суверенные еврооблигации Украины на три миллиарда долларов были размещены в конце 2013 года в пользу России со ставкой купона 5% годовых, что на тот момент было ниже рыночного уровня. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил по нему дефолт.

Минфин России подал иск в Высокий суд Лондона и в марте 2017 года выиграл его: суд обязал Украину выплатить номинальную стоимость облигаций в три миллиарда долларов, неосуществленный купонный платеж в 75 миллионов долларов, а также штрафные проценты, начисляемые на эти суммы. Каждый день просрочки обходится Киеву в 673 тысячи долларов.

Апелляционный суд Англии в сентябре 2018 года вынес решение по жалобе Украины, подтвердив правомерность отказа ей в рассмотрении трех из четырех оснований, заявленных с целью избежать выполнения обязательств по этим евробондам. При этом суд заявил, что четвертый аргумент Украины (выпуск еврооблигаций под давлением России), в отличие от остальных, не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса.

Россия в ноябре 2018 года обжаловала в Верховном суде Великобритании решение организовать всеобъемлющий процесс для изучения довода о давлении на Украину. Верховный суд Великобритании в декабре 2019 года завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией и удалился для принятия решения.