МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Перегрева в ипотечном кредитовании в России нет, при этом большой спрос на ипотеку будет наблюдаться еще долгое время, считает зампред правления Сбербанка Кирилл Царев.

"Перегрева на ипотечном рынке я не вижу, я бы, наверное, сказал, что в России есть устойчивый спрос на улучшение жилищных условий, поэтому спрос на ипотеку — и в принципе на качественное жилье — в России имеет долгосрочный характер", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

Царев напомнил, что в прошлом году у граждан был больший интерес к покупке жилья, в том числе за счет более низких ставок по ипотеке. По данным ЦБ, в сентябре средняя ставка по ипотеке в России составляла 7,73% годовых.

"В этом году спрос (на ипотеку — ред.) продолжает быть актуальным. Если сравнивать год к году, мы видим существенный прирост ипотеки. Понятно, что драйвером было первое полугодие, вместе с тем даже во втором полугодии, после существенной коррекции госпрограммы, мы видим, что интерес россиян к ипотеке остается. Наверное, темп прироста будет другим, собственно, рост процентных ставок, наверное, приведет к тому, что часть граждан от этой идеи откажется в этом или следующем году. Вместе с тем спрос этот большой", — указал Царев.

Зампред правления Сбербанка добавил, что в дальнейшем по мере того, как будет замедляться инфляция в стране, будут снижаться и банковские ставки, что приведет к возврату части людей к идее взять ипотеку.

Банк России в октябре повысил прогноз роста ипотечного кредитования в стране по итогам года до 23-27% с прежних 20-24%.