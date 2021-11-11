МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Банк непрофильных активов "Траст" не видит причин для отмены аукциона по продаже девелопера "Интеко" из-за обращения кипрской компании Morden Finance Limited, называющей себя бенефициарным владельцем застройщика, в ФАС.

В середине сентября "Траст" выставил на торги 100% акций "Интеко" стоимостью 29,6 миллиарда рублей и права требований банка к компании в размере 7,8 миллиарда рублей. Аукцион должен состояться 16 ноября.

Однако Morden Finance Limited в четверг сообщила, что обратилась в ФАС и арбитражный суд Москвы с требованием наложить арест на акции "Интеко" и запретить банку их продавать.

По мнению Morden Finance Limited, акции "Интеко" были переданы банку "Траст" с нарушениями и российских, и кипрских законов, и в настоящее время окружной суд Никосии на Кипре исследует обстоятельства дела.

Компания также настаивает, что организатор торгов по продаже "Интеко" — Российский аукционный дом — при организации этих торгов допустил нарушение антимонопольного законодательства.

В свою очередь в пресс-службе банка "Траст" подчеркнули, что в настоящее время там не получали официальных сообщений ни от Арбитражного суда Москвы, ни от управления Федеральной антимонопольной службы, ни от кипрского суда.

"На сегодняшний день мы не видим причин для изменения ранее принятых решений. Мы полагаем, что данная судебная претензия — не что иное, как попытка повлиять на ход аукциона по продаже компании", — сказал представитель банка.

Компания "Интеко" — крупный российский девелопер, созданный Еленой Батуриной, женой занимавшего пост мэра Москвы Юрия Лужкова. В 2011 году, вскоре после отставки Лужкова, она продала 95% компании совладельцу Бинбанка Микаилу Шишханову. В 2017 году 87,5% акций "Интеко" консолидировал "Рост банк", санированный через ФКБС и позднее присоединенный к "Трасту". В 2020 году "Траст" нарастил долю в "Интеко" до 100%.