МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) банка "Уралсиб" на отметке "ВВ-", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства. Банк "Уралсиб" запустил пакет услуг "Макс" для бизнеса

Краткосрочный РДЭ остался на уровне "B", рейтинг устойчивости (VR) — на отметке "bb-".

"РДЭ "Уралсиба" определяется его собственной кредитоспособностью, что выражено в рейтинге устойчивости (VR). Рейтинги отражают приемлемую клиентскую базу "Уралсиба", обоснованный аппетит к риску с начала финансового оздоровления банка в 2015 году, ограниченный объем проблемных активов… и хорошую ликвидность", — объясняют аналитики решение агентства.

Банк "Уралсиб" по величине активов, согласно данным рейтинга РИА Новости, на 1 октября занимал 23-е место в российской банковской системе. В первом полугодии текущего года чистая прибыль кредитной организации по МСФО составила 8 миллиардов рублей против убытка в 2,3 миллиарда рублей годом ранее.