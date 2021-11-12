МОСКВА, 12 ноя /ПРАЙМ/. Искусственный интеллект задействован в одобрении почти все кредитов физлицам в Сбербанке, а для ипотеки этот показатель находится на уровне двух третей, заявил глава крупнейшего российского банка Герман Греф.

"Если говорить о кредитах физическим лицам, то практически 100% кредитов одобряется сегодня на основе нейронных сетей с помощью искусственного интеллекта. Но только какие-то жалобы, заявления клиентов, которые не согласны с решениями, рассматриваются людьми", — сказал он журналистам.

"Ипотека полностью у нас, конечно, пока не переведена на нейронные сети — это сложный продукт. Но примерно, я думаю, процентов 60-70… (приходится — ред.) на нейронные сети", — добавил Греф.

Что касается юридических лиц, то 80% кредитов малого бизнеса выдается на основе нейронных сетей и примерно 55% — при оборотном кредитовании среднего бизнеса, также отметил глава банка.

При этом он подчеркнул, что полностью от участия человека в кредитовании отказаться не получится. "Я думаю, процентов 20-30 продуктов очень сложных… нам нужен будет человеческий "креатив" для решения нестандартных ситуаций", — заключил он.