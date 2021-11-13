МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Жители Москвы совершили в первом полугодии 2021 года 3,2 миллиарда покупок с помощью карт, что на 31,7% больше, чем годом ранее, сообщается на портале мэра столицы. Каждая четвертая покупка в России оплачивается картой "Мир"

"В 2020 году во время первой волны пандемии москвичи стали чаще использовать безналичные способы оплаты… После снятия ограничений безналичные платежи не утратили свою актуальность, поскольку большинство москвичей убедились в удобстве такого способа расчета. Так, в первом полугодии 2021 года в Москве, по данным ЦБ РФ, граждане совершили 3,2 миллиарда покупок с помощью платежных карт, что на 31,7% больше, чем годом ранее", — приводят на сайте слова заместителя мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Уточняется также, что объем операций по оплате товаров и услуг москвичами с помощью платежных карт достиг 4,1 триллиона рублей, что на 39,5% больше, чем за этот же период прошлого года.

На портале добавляется, что по данным Аналитического центра Москвы, число выданных в столице банковских карт сегодня составляет 59,7 миллиона штук. За год их количество выросло на 10,2%.

Отмечается, что бизнес поощряет использование безналичных платежей в расчетах. Предприниматели вводят новые способы оплаты, активно развивают применение современных финансовых технологий.