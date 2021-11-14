МОСКВА, 14 ноя – ПРАЙМ. Если истекает срок действия банковской карты, то ее лучше целиком не выбрасывать, так как есть риск того, что персональной информацией, представленной на ней, могут воспользоваться злоумышленники, рассказал "АиФ" доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук. Visa выяснила, какие данные россияне доверяют мошенникам

По его словам, преступники могут выйти на новый счет жертвы и попытаться воспользоваться хранящимися на нем деньгами.

Такую карту нужно разрезать на несколько частей, причем надрез обязательно должен пройти через набор цифр и букв, выдавленных на пластике. Голограмму необходимо разрезать также горизонтально.

"Магнитную полосу с обратной стороны пластика следует разрезать по диагонали. Место нанесения трехзначного кода безопасности следует разрезать так, чтобы нельзя было собрать его и прочитать. Разрежьте образец вашей подписи на обратной стороне карты. Аналогично следует разрезать микрочип. Выбрасывать полученные кусочки пластиковой карты рекомендуется частями, в разные места для сбора мусора",— отметил эксперт.

Сейчас появились банкоматы, принимающие просроченные карты на переработку, и для утилизации старой карточки можно воспользоваться ими.

Также после истечения срока действия карты нужно обратиться в банк. Если ее не перевыпустили, то она автоматически закроется, однако в кредитной организации останется открытым расчетный счет, к которому она была привязана. За обслуживание счета, как правило, нужно платить.

"И даже если клиент перестал пользоваться банковской картой, кредитная организация будет списывать с его расчетного счета комиссию за его поддержание. Поэтому отказываясь от перевыпуска карты, следует закрывать расчетный счет, к которому она была привязана. Отключите все подключенные онлайн-платежи и услуги, смс-оповещения. Возьмите справку о закрытии счета. В этом случае вы избежите непредвиденных расходов, которые могут составить со временем значительную сумму", — дал совет Корнейчук.

Директор Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Анна Харнас отметила, что зачастую карты нужны злоумышленникам для обналичивания украденных денег. "Они совершают хакерские атаки, похищают средства как у обычных граждан, так и у коммерческих организаций. Затем деньги выводят через счета подставных лиц. Так преступники заметают следы. Конечно, правоохранители потом придут к тем, кто эти карты продал, но часто дальше ниточка теряется", — сказала она.

По ее словам, даже если срок действия карты истек, тот, на кого она была выдана, по-прежнему остается ее владельцем и несет ответственность по всем проводимым по ней операциям — в каждом договоре с банком есть пункт, запрещающий владельцу карты передавать ее третьим лицам. Правило распространяется и на просроченные карточки.