МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Правительство РФ обозначило пределы роста квартплаты в 2022 году, сообщает "Российская газета". "Молочные реки" выходят из берегов: что подорожает первым

Так, кабмин установил для каждого региона предельные индексы подорожания коммунальных услуг, которые ограничат рост тарифов на отопление, горячее и холодное водоснабжение, газ, электроэнергию и вывоз мусора, уточняет издание. Индексы формируются с участием территориальных органов Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ, которые оценивают обоснованность трат на закупку топлива, амортизацию оборудования, замену сетей и зарплату работников.

Сильнее всего платежи вырастут Чечне — сразу на 6,5%. Заметно подорожает кварплата в Санкт-Петербурге — на 6,3%, Крыму, Севастополе и Татарстане — на 6,2%.

В Москве, Дагестане и Якутии коммунальные платежи поднимут на 6%. Ожидается повышение тарифов на интернет и телевидение

Минимальный рост тарифов ожидается в Свердловской области — на 2,9%, Марий Эл — на 3,2%, на Чукотке — на 3,3%. В остальных регион подорожание составит от 3,4 до 5,4%.

"При этом один тариф может подрасти существеннее, чем другой, а повышение платы в одном городе может быть ощутимее, чем в соседнем в том же регионе", — подчеркивает "РГ".

Тарифы, как обычно, изменятся с середины года.