МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Разогнавшаяся инфляция в России и в мире приводит к "испарению" накопленных сбережений. Финансовые эксперты рассказали РИА Новости, какие инструменты смогут защитить средства россиян в ближайшее время. Стало известно, что будет с рублем на следующей неделе

По данным Росстата, инфляция в России в октябре ускорилась до 8,13% в годовом выражении с 7,4% в сентябре. В США годовая инфляция в октябре также резко подскочила — до рекорда с 1990 года в 6,2% с 5,4% месяцем ранее. Столь резкое ускорение стало неожиданностью для рынков, оказав давление на фондовые биржи по обе стороны Атлантики.

"Существует ряд инструментов, вкладываясь в которые инвесторы могут защитить свои вложения от инфляции. Их условно можно разделить на инструменты, напрямую связанные с ростом инфляции, и инструменты, которые косвенно могут защитить вложения от обесценения в результате инфляции", — говорит директор департамента управления активами УК "Ингосстрах-Инвестиции" Артем Майоров.

ДЕПОЗИТЫ Названы главные валюты-аутсайдеры

"На горизонте нескольких месяцев высокорисковые инструменты, коими являются и акции, и облигации, могут оказаться не лучшим выбором. Поскольку инфляция имеет все шансы превзойти прогнозы, бороться с ней наш ЦБ планирует при помощи роста ключевой ставки, что в совокупности может привести к дальнейшему снижению стоимости ОФЗ и рублевых облигаций", — рассуждает директор аналитического департамента инвестбанка "Синара" Кирилл Таченников.

При этом сворачивание стимулирования в США, о котором недавно объявила ФРС, а также торможение крупнейших мировых экономик из-за ограничений пандемии и высоких цен на сырье, несут в себе риски для рынка акций, отметил он.

"Конечно, колебания можно сгладить, выбрав наиболее защитные бумаги, но полностью исключить риски потери средств нельзя и в этом случае. Таким образом, "накоротке" депозиты, ставки по которым постепенно пересматриваются в большую сторону, могут оказаться наиболее выгодным вложением", — полагает эксперт.

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Майоров в свою очередь рекомендует обратить внимание на гособлигации, привязанные к индексу потребительских цен, — так называемые линкеры.

"Если не принимать во внимание конкретные нюансы ценообразования в различных странах, обобщенный механизм работы линкеров выглядит примерно следующим образом: номинал облигации индексируется на величину инфляции, взятую с определенным временным лагом. При этом купон облигации, выраженный в процентах годовых от номинала, в итоге также растет в абсолютном выражении", — поясняет он.

Таким образом, при растущей инфляции инвестор получает, во-первых, регулярный рост купона, а во-вторых, переоценку по цене самой облигации, которая также может расти в случае положительной рыночной конъюнктуры.

Облигации с переменным купоном (флоатеры) могут защищать от инфляции более опосредованным образом, отметил эксперт: центральный банк может реагировать на растущую инфляцию повышением ключевой ставки, что напрямую отразится на росте купона флоатера и, соответственно, дохода для инвестора.

Однако регулятор может занимать выжидательную позицию и не сразу повышать ставку, — в этом случае купон у флоатера расти не будет.

Похожим на флоатеры образом инвестор может вкладываться в короткие депозиты, а выплачиваемые средства реинвестировать под более высокую ставку, добавил Майоров.

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Таченников обращает внимание, что если ориентироваться на горизонт инвестирования более года, то подбор инструментов во многом зависит от риск-профиля инвестора.

"Если целью является сохранение имеющихся средств, то сбалансированный портфель рублевых облигаций с дюрацией (периодом времени до полного возврата вложенных капиталов – ред.) около 3-5 лет в случае дальнейшей коррекции рынка будет оптимальным выбором для консервативных инвесторов, который позволит обыграть инфляцию в среднесрочной перспективе", — говорит он.

Для тех же, кто хочет приумножить свои накопления, акции компаний, выплачивающих высокие дивиденды, на горизонте 3-5 лет в условиях растущих цен, скорее всего, покажут более высокую доходность. Однако в этом случае нужно быть готовым к промежуточным коррекциям, предупреждает эксперт.

"Мы считаем, что наиболее интересны сектора нефтегаза и металлургии. Справедливая стоимость акций таких компаний меньше подвержена негативному эффекту от роста ставок и выигрывает от роста цен на сырье. Уже сейчас многие эмитенты из этих секторов предлагают доходность более 10%, которая имеет все шансы стать еще выше в будущем, что позволит обойти инфляционные риски", — отмечает Таченников.