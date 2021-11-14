ДУБАЙ, 14 ноя — ПРАЙМ. Банки, в том числе Сбер и ВТБ, уже проявляют заинтересованность в софинансировании проектов авиализинга из средств ФНБ, заявил журналистам министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Мантуров рассказал, что Россия покажет на авиавыставке в Дубае

"Банки уже даже спорят между собой. Не думаю, что их будет много, потому что традиционно есть некий сложившийся пул, около пяти банков, в основном с государственным участием — Сбер, ВТБ, имеющие свои лизинговые структуры, ГТЛК, ПСБ", — рассказал министр, отвечая на вопрос, подали ли уже банки заявки.

Предоставление госгарантий под авиализинг при участии средств ФНБ министр считает излишним. "Нет, это спорный вопрос, мы считаем, что государство уже предоставило преференцию в виде 1,5% (ставка — ред.) привлечения основных средств из ФНБ, поэтому этого достаточно", — уточнил глава Минпромторга.

Он напомнил, что, на 2022 год запланировано на льготный авиализинг "79 миллиардов, следующие два года — по 100 миллиардов рублей". Минпромторг: ситуация с автомобильной электроникой будет ухудшаться

"Правительство с Минэком отрабатывает принцип, по которому общий лимит, общие правила будут утверждены Минфином, Минпросом, Минэком, а потом каждый отдельный пул, состоящий из авиационной компании, лизинговой компании, банка и производителя будет заходить и защищать отдельный свой подпроект", — объяснил министр.

"Мы рады, что есть некоторая соревновательность, и банки стремятся, и лизинговые компании к активности банкам, они конкурируют между собой — значит, у потребителя будет самая оптимальная лизинговая ставка", — заключил он.