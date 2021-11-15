МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Отмена платежной системой Visa комиссий для банков за переводы с карты на карту по номеру телефона не обязательно приведет к обнулению такой комиссии и для клиентов кредитных организаций, поделился мнением с РИА Новости председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. Visa обнулит комиссии для российских банков за переводы по телефону

Ранее в понедельник газета "Коммерсант" сообщила, что с 1 апреля Visa обнуляет комиссии за переводы с карты на карту по номеру телефона. По мнению собеседников издания, это попытка составить конкуренцию Системе быстрых платежей (СБП), доля которой на рынке переводов заметно растет. Компания подтвердила эти планы агентству.

"Visa и Mastercard не вмешиваются в тарифную политику банков – то есть финансовые организации самостоятельно устанавливают комиссии, которые взимают со своих клиентов. Поэтому отмена некоторых комиссий системой Visa, скорее, даст банкам больше маневра в своем тарифообразовании. Теоретически банки смогут предоставлять услугу по переводу с карты на карту бесплатно, но при наличии Системы быстрых платежей не вполне ясно, в чем будет экономический смысл такого шага", — рассуждает эксперт.

Чтобы успешно конкурировать с СБП, которая предоставляет аналогичный сервис переводов по номеру телефона и уже бесплатна по требованиям Банка России, международным платежным системам придется искать иные, нетарифные конкурентные преимущества, полагает Достов.

"На мой взгляд, наиболее перспективным направлением здесь являются трансграничные платежи, где тарифы еще не регулируются государствами и сохраняется неудовлетворенный спрос на безналичные переводы", — заключил эксперт.