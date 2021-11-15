МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль Газпромбанка по РСБУ за 9 месяцев 2021 года выросла в 6,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 108,656 миллиарда рублей, следует из отчета кредитной организации. Газпромбанк собирает заявки на облигации в долларах и евро

Процентные доходы банка выросли на 7,3% и составили 320,88 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения составила 131,973 миллиарда рублей, увеличившись в 6,1 раза. Операционные расходы снизились на 14,9%, до 87,71 миллиарда рублей.

Активы банка по итогам 9 месяцев составили 7,869 триллиона рублей против 7,237 триллиона годом ранее, обязательства — 7,057 триллиона рублей против 6,534 триллиона соответственно.

Газпромбанк — один из крупнейших универсальных финансовых институтов России, предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам. По данным рейтинга РИА Новости, на 1 октября занимал третье место в банковской системе РФ.