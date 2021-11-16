МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Российские банки к концу осени взяли курс на удорожание ипотеки, показал опрос РИА Новости. На такое решение участников рынка повлияла динамика ключевой ставки ЦБ РФ — после очередного повышения в октябре она вернулась на уровень июня-июля 2019 года. Сбербанк не видит перегрева на рынке ипотеки России

Сбербанк в этот понедельник, 15 ноября, повысил ставки по ипотеке на новостройки на 0,4 процентного пункта — до 8,8%, на вторичное жилье — на 0,6 процентного пункта — до 9,1%. ВТБ вслед за Сбербанком поднимает ставки по ипотеке с 22 ноября и прогнозирует дальнейшее ее подорожание на рынке в случае роста ключевой ставки до 8%. Не остались в стороне и другие кредитные организации: по их словам, последовательное повышение ключевой ставки ЦБ ведет к плавному росту кредитных ставок. На октябрьском заседании совета директоров Банк России принял решение поднять ее на 0,75 процентного пункта, до 7,5% годовых.

"После резкого увеличения ключевой ставки ЦБ РФ "Абсолют банк" повысил ставки по стандартным программам ипотечного кредитования на 0,5 процентного пункта, о чем ранее сообщал. Дальнейшего повышение ипотечных ставок у нас не планируется", — сообщили в кредитной организации.

"МТС Банк" повысил ставки по ипотечным программам на 0,6 процентного пункта с 8 ноября. Повышение ставок затронуло программы ипотеки на новостройки и недвижимость на вторичном рынке, а также рефинансирование ипотеки. Поднял ставки в начале ноября и Промсвязьбанк. В текущей ситуации, когда ключевая ставка является трудно прогнозируемой, повысил стоимость ипотеки также "Росбанк Дом".

"Существует риск еще более сильного повышения ключевой ставки, так как темп ускорения инфляции может принудить Банк России продолжить цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Однако уже сегодня можно сказать, что большинство игроков будет вынуждено отреагировать на увеличение стоимости фондирования и повысить ставки по ипотеке", — полагает директор департамента ипотечных продуктов и цифрового бизнеса "Росбанк Дом" Вадим Мамонов. Допускает возможность повышения ставок в ближайшей перспективе и банк "Дом.РФ".

Тем не менее, некоторые участники рынка приняли решение пока повременить с повышением ставок. Среди них, например, банк "Санкт-Петербург", который не планирует этого делать как минимум до конца года. За изменением рыночной конъюнктуры собирается последить Московский кредитный банк. РНКБ на сегодняшний день тоже не повышал ставки по ипотеке. "Дальнейшие изменения будут зависеть от корректировок ключевой ставки и изменений на рынке ипотечного кредитования. Банк будет принимать решение в зависимости от ситуации на финансовом рынке в целом", — рассчитывают там.