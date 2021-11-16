МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Инвестор и ведущий телеканала CNBC Джим Крамер перечислил четыре основных инновации и компании, которые оправдывают технологический сектор как лидера на фондовом рынке.

В частности, он рассматривает четыре сектора: использование искусственного интеллекта для замены людей, метавселенная, электромобили, финтех.

"Использование искусственного интеллекта для замены людей". По мнению специалиста, главная новинка, которая является движущей силой ценности сегмента, это то, как компании и предприятия используют ИИ для замены людей. Актуальность этому придал ковид: из-за пандемии работников стало трудной найти.

Здесь он говорит о компании Nvidia: ее рассматривают полупроводниковую компанию, но на самом деле это платформа для машинного обучения. Второй игрок в сфере ИИ, по мнению специалиста, это Five9: она работает с разговорным искусственным интеллектом, который позволяет компьютерам общаться с реальными людьми "на равных" и создает программное обеспечение колл-центрам.

Метавселенная. Ведущий "Безумных денег" на CNBC отметил, что в направлении метавселенной помимо изменившего свое название компании Facebook стоит обратить внимание на производителя программного обеспечения Unity, которое создает инструменты, необходимые для разработки видеоигр и метавселенных.

В сфере зеленого автотранспорта он указывает на бумаги Rivian: они выросли с момента IPO на прошлой неделе. Также стоит следить за Lucid Group. "Производитель электромобилей класса люкс… только что получил награду MotorTrend "Автомобиль года", — пояснил он.

Финтех, по мнению Кремера, становится навязчивой идеей Кремниевой долины. "На Западном побережье они больше занимаются инженерным делом, чем финансовым", считает он.

Он процитировал слоган "купи сейчас, заплати позже" генерального директора Affirm Макса Левчина, который "пытается исключить компании, выпускающие кредитные карты, из уравнения потребительского кредитования, потому что теперь они держат поколения в ловушке в своих финансовых цепочках". Ранее Левчин был соучредителем PayPal.