МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Российские банки в сентябре увеличили вывоз наличной иностранной валюты почти втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выяснило РИА Новости на основе данных Банка России.

Так, в сентябре этого года уполномоченные банки вывезли из страны 1,2 миллиарда долларов, а в прошлом году этот показатель составлял за сентябрь 445,6 миллиона.

Львиную долю этой суммы, как и годом ранее, составили доллары, на евро пришлось всего 137,1 миллиона (здесь и далее – в долларовом выражении).

Ввоз наличной иностранной валюты также показал заметную положительную динамику: если в прошлом году в сентябре банки ввезли валюты более чем на 1,7 миллиарда долларов, то в этом – более 3 миллиардов. При этом активнее банки ввозили европейскую валюту (в размере более 1,8 миллиарда долларов), оставшаяся часть суммы пришлась на "американца".