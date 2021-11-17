МОСКВА, 17 ноя – ПРАЙМ. Есть ряд признаков совершения денежных переводов, при наличии которых банки могут приостановить операции, сочтя их сомнительными, вплоть до блокировки счета — например, это часто повторяющиеся расчеты между физлицами (или с ними, если речь идет о переводе от юридического лица), а также переводы между гражданами в размере более 100 тысяч рублей в день или более 1 миллиона рублей в месяц. Об этом "АиФ" рассказал преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий. Финансист рассказал, когда лучше платить наличными

По его словам, то же самое относится и к ситуациям, когда гражданин осуществляет более 30 переводов в день. Перечисление в пользу сомнительного контрагента, например, интернет-казино, может быть заблокировано в любой момент.

Банк может заблокировать и крупный перевод денег, если он совершен после длительного неиспользования карточки. Также к подозрительным переводам с последующей блокировкой финансовое учреждение может отнести переводы в необычное время суток, например, ночью.

Быстрое списание или снятие поступивших на счет средств также может трактоваться банком как использование счета для незаконных операций.

Вопрос у банка может возникнуть, если устройство, которое используется для удаленного доступа к банковскому сервису, фигурирует и при операциях по не связанным с конкретным клиентом счетам.

Банк не заблокирует счет, если средний остаток по нему не превышает 10% от среднедневного объема операций, но внимание обратит.