МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) просит Банк России расширить уровень кредитного рейтинга облигаций, приобретение которых не требует тестирования физических лиц — неквалифицированных инвесторов, до высокого и умеренно высокого, говорится в тексте официального письма, направленного регулятору и опубликованного на сайте организации. Управляемый хаос. Как в моменте заработать на облигациях

"В настоящее время минимально допустимый кредитный рейтинг облигаций для приобретения неквалифицированными инвесторами облигаций без обязательного тестирования установлен на наивысшей ступени ("ruААА" — по национальной рейтинговой шкале АО "Эксперт РА" и "ААА(RU)" — по национальной рейтинговой шкале АКРА", — сообщается в письме.

"Указанный уровень кредитного рейтинга представляется неоправданно высоким. Как поясняется в письме, тестирование в отношении простых инструментов, таких как облигации, целесообразно, если связанные с ними риски являются повышенными по сравнению с большинством обычных сделок", — указывается там же.

"По мнению ассоциации, облигации с высоким и умеренно высоким уровнем кредитоспособности обязанных по ним лиц являются достаточно надежными и не связаны с повышенными рисками, оценку понимания которых необходимо проводить с помощью тестирования", — говорится в письме НАУФОР. В настоящее время максимальный уровень кредитоспособности имеет небольшое количество эмитентов облигаций, такие как Сбербанк и ВТБ, некоторые государственные корпорации и ряд регионов.

НАУФОР также обращает внимание регулятора на то, что проведение тестирования при приобретении простых облигаций с высоким уровнем кредитного качества девальвирует сам институт тестирования, как способ предупреждения инвесторов о повышенном риске.

Авторы письма также добавляют, что тестирование начинает восприниматься как формальная процедура, и в случае совершения более сложных операций (маржинальные сделки, сделки с производными финансовыми инструментами) уже реальные риски начинают восприниматься инвесторами на уровне рисков приобретения облигаций с кредитным рейтингом уровня "АА" или "А".