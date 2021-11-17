МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект о замене ставки LIBOR (London Interbank Offered Rate) на специальную ставку Банка России при применении мер к кредитным организациям в случае нарушений. Госдума одобрила налоговые льготы физлицам и компаниям в связи с COVID-19

Помимо прочих нормативных актов, ставка LIBOR используется Банком России для принятия решении о максимальном размере ставки, которую кредитная организация определяет в договорах банковского вклада.

Законопроектом, внесенным правительством, предлагается заменить ее ставкой, рассчитываемой Банком России, максимальный размер которой не может быть меньше двух третей процентной ставки по привлеченным российскими банками вкладам в рублях, долларах и евро.

Процентные ставки в рублях, долларах и евро будут рассчитываться Банком России ежемесячно и охватывать различные продукты на рынке: как вклады "до востребования", так и широкий диапазон срочных вкладов. Соответствующие изменения вносятся в закон "О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)".

В настоящее время в мире проходит реформа эталонных ставок. Почти полвека LIBOR служила индикатором стоимости денег и к ней привязывались проценты по кредитам. Глобальная реформа эталонных ставок была запущена после скандалов с манипулированием LIBOR крупнейшими банками мира. Сейчас реформа близится к концу — британский регулятор прекратит верифицировать LIBOR в конце 2021 года, большинство стран к этому подготовились, а многие банки стремятся отказаться от устаревшей ставки даже раньше.

Заменой станут бенчмарки от мировых центробанков, в том числе американская SOFR, европейская €STR, британская SONIA. Они основаны тоже на ставках межбанковского кредитования, но расчет идет по реальным сделкам, а не неким индикативным котировкам, так что манипулировать ими не получится. В России тоже есть своя эталонная ставка — RUONIA.