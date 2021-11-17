МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. ЦБ РФ ожидает, что инфляционный тренд в России развернется в ближайшее время после того, как начнет затухать кредитный импульс, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов. Евростат сообщил о рекордной инфляции в Еврозоне

ЦБ весной перешел к нормализации денежно-кредитной политики, начав повышать ключевую ставку. Основными доводами стали более быстрое восстановление экономики и высокая инфляция — по итогам октября она достигла 8,13%. Весной регулятор повысил ставку на 0,75 процентного пункта, летом — на 1,5 процентного пункта, осенью — еще на 1 процентный пункт, доведя ее до 7,5% годовых. На этом фоне годовая инфляция замедлилась впервые с начала сентября — до 8,07% на 8 ноября.

"Мы увидели, что трансмиссионный механизм работает, он включился в ответ на повышение ключевой ставки, которое мы начали осуществлять с марта этого года….В ближайшие месяцы мы ожидаем, что более активно начнет работать ситуация, связанная с кредитным импульсом. В части ипотеки уже перелом есть, в части необеспеченного потребительского кредитования эти тенденции еще не столь очевидны. Когда это заработает, тогда, наверное, можно будет говорить о том, что инфляционные тренды начинают устойчиво разворачиваться вниз. Мы ожидаем, что это произойдет в ближайшее время", — сказал Тремасов, выступая на Международном форуме Московской биржи.

Он также отметил, что в рамках трансмиссионного механизма уже произошел перелом в сфере депозитов: отток средств населения со срочных вкладов прекратился, в августе-октябре шел достаточно хороший приток.

"Это означает, что норма сбережений, которая в условиях, когда ставки низкие и инфляционные ожидания высокие — это дестимулирует сбережения и стимулирует потребление — вот здесь произошел перелом тренда: норма сбережений начала повышаться", — добавил глава департамента ЦБ.

ОСНОВНЫЕ ИНФЛЯЦИОННЫЕ УГРОЗЫ

Тремасов также заявил, что проинфляционные риски в России пока будут преобладать, наибольшую угрозу представляет сохранение высоких цен на сырье и дальнейший рост стоимости энергетических товаров, также существуют риски повторения ситуации с не очень хорошим урожаем в 2022 году.

"Мы видим, что проинфляционные риски будут преобладать. Если говорить, что наибольшую угрозу представляет, я думаю, есть риски того, что мы будем жить в условиях высоких цен на сырье, есть риски дальнейшего роста цен на энергетические товары. Что касается продовольственной инфляции, мы имеем не очень хороший урожай в этом году глобально, есть риски того, что эта ситуация повторится и в следующем году — посмотрите, что происходит с ценами на удобрение", — сказал он, выступая на Международном форум Московской биржи.

Тремасов отметил, что все временные факторы, которые сегодня влияют на инфляцию, являются следствием глобального изменения структуры потребления. "Постпандемический мир — это принципиально иная структура потребления, чем мы имели до кризиса. Основная характеристика вот этих изменений — перераспределение спроса с услуг на товары. Именно повышенный спрос на товары и вызвал те проблем в логистике, дефициты на отдельных товарных рынках, рост цен на сырье. Мы много десятилетий не видели такого масштабного сдвига", — пояснил он.

Глава департамента денежно-кредитной политики напомнил, что ЦБ ожидает ослабления этих временных факторов, поскольку структура потребления будет возвращаться к допандемической модели, однако это не будет быстрым процессом.

"Пандемические риски ослабнут, но все равно те стандарты, которые были выработаны за эти полтора года, что мы живем в условиях пандемии, будут сохраняться, поэтому быстрого восстановления структуры потребления не произойдет. Скорее всего, мы увидим некоторое ослабление этих временных, затянувшихся факторов", — считает Тремасов.

ЦБ весной перешел к нормализации денежно-кредитной политики, начав повышать ключевую ставку. Основными доводами стали более быстрое восстановление экономики и высокая инфляция — по итогам октября она достигла 8,13%. Весной регулятор повысил ставку на 0,75 процентного пункта, летом — на 1,5 процентного пункта, осенью — еще на 1 процентный пункт, доведя ее до 7,5% годовых. На этом фоне годовая инфляция замедлилась впервые с начала сентября — до 8,07% на 8 ноября.