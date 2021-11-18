МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Депутат нижней палаты парламента от "Единой России" Наталья Костенко направила на отзыв в Банк России предложение предоставить гражданам право подачи заявления в банк, в котором они поручают своим доверенным лицам, например родственникам, давать согласие либо блокировать операции по их счетам, пишет газета "Известия" со ссылкой на проект закона парламентария.

"В мой адрес поступают обращения пострадавших от действий финансовых мошенников. По словам заявителей, хищения денежных средств с их банковских счетов или иные несанкционированные операции происходили после звонков телефонных мошенников", — пишет депутат Госдумы зампреду ЦБ Сергею Швецову.

Обратившиеся к парламентарию россияне считают, что если бы о звонке преступников были осведомлены их родственники или другие доверенные лица, то хищения денег не произошло бы.

Помимо этого в документе отмечается, что летом 2021 года Центробанк уже дал рекомендацию по предотвращению финансовых потерь граждан, а также снижению риска совершения преступных операций в отношении лиц с инвалидностью и иных маломобильных групп населения. Банкам было рекомендовано предоставить возможность таким категориям россиян осуществлять дополнительный контроль финансовых операций с помощью доверенных лиц.

"Этим законопроектом мы хотим дать возможность дополнительной самостоятельной защиты для всех россиян. Чтобы все, кто захочет, написав заявление, могли установить дополнительный контроль за своими финансовыми операциями путем их одобрения родственниками или другими выбранными доверенными лицами", — отметила автор законопроекта.