МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Вкладчики, держатели облигации и россияне с фиксированными доходами выигрывают от высоких ставок и низкой инфляции, при этом заемщики и владельцы недвижимости и акций выигрывают от низких ставок и высокой инфляции, политика ЦБ РФ по обеспечению ценовой стабильности обеспечивает разумный баланс интересов этих групп, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина. Набиуллина объяснила, как рост ставки влияет на доступность ипотеки

"Я хотела бы затронуть вопрос, кто выигрывает и проигрывает от высоких и низких процентных ставок. Это важный момент для понимания сути денежно-кредитной политики и изменения ключевой ставки. От высоких ставок и низкой инфляции выигрывают вкладчики, держатели облигации и те, у кого основной доход — фиксированная зарплата, пенсии и социальные пособия", — заявила она, выступая в Госдуме.

В то же время от низких ставок и высокой инфляции выигрывают те, у кого уже есть кредиты и кто владеет реальными активами — недвижимостью и акциями.

"Последовательная денежно-кредитная политика, которая обеспечивает ценовую стабильность, по сути одновременно с этим обеспечивает разумный баланс интересов этих групп. Но в конечном счете денежно-кредитная политика, конечно, стоит на страже интересов наиболее уязвимых слоев населения, которые страдают от высокой инфляции в наибольшей мере", — подчеркнула Набиуллина.

Глава ЦБ напомнила, чем меньше доход у человека, тем больше в его личной потребительской корзине занимают продукты, и значит, что инфляция бьет по нему в первую очередь. "Если мы упустим сейчас инфляцию, то пострадают наименее защищенные группы населения", — заключила она.

Банк России весной перешел к нормализации денежно-кредитной политики, начав повышать ключевую ставку. Основными доводами стали более быстрое восстановление экономики и высокая инфляция — по итогам октября она достигла в годовом выражении 8,13%. Весной регулятор повысил ставку на 0,75 процентного пункта, летом — на 1,5 процентного пункта, осенью — еще на 1 процентный пункт, доведя ее до 7,5% годовых. На этом фоне годовая инфляция замедлилась впервые с начала сентября — до 8,07% на 8 ноября.