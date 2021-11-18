МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. ЦБ РФ имеет возможность ограничивать ставки по эквайрингу и при ухудшении ситуации готов применить этот инструмент, хотя такая мера несет риски замедления развития безналичных платежей в России, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Набиуллина рассказала, кто выиграет от высоких и низких процентных ставок

"Ограничение ставок по эквайрингу может привести к тому, что и банки и предприятия не будут развивать формы, связанные с безналичными платежами, и распространенность безналичных платежей. Но у нас в арсенале есть этот инструмент. Если ситуация будет ухудшаться, мы готовы его применить, а именно — ограничить ставки по эквайрингу", — сказала она, выступая в Госдуме.

Банк России в прошлом году в связи с коронавирусом ограничил на период по 30 сентября эквайринговые комиссии при онлайн-покупках продуктов, лекарств и товаров повседневного спроса уровнем 1%, а также банковские комиссии при оплате картами медицинских услуг. После этого банки в ряде случаев временно пересмотрели условия своих бонусных программ для клиентов, так как эквайринговые комиссии — один из источников финансирования кешбэка.