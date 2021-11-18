МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Банк России должен быть ответственным за экономический рост страны и отвечать за монетарную политику – его мандат необходимо расширить, заявил бизнесмен Олег Дерипаска на заседании "Столыпинского клуба".

"Если мы не поменяем мандат, если они не будут отвечать так же, как и правительство, за темпы экономического роста… Они говорят "мы не можем", ну, враньё. Долговой рынок — серьезный инструмент для обеспечения", — сказал он.

По словам Дерипаски, представители Банка России могут регулировать темпы экономического роста в ручном режиме благодаря регистрации эмиссий и полной осведомленности о том, какие проекты финансируются банками. "Они, мало того, сидят практически в совете директоров каждого банка", — сказал бизнесмен.

Дерипаска не раз призывал расширить мандат Банка России, сделав его наряду с правительством ответственным за экономический рост страны, темпы роста инвестиций в основной капитал и создание новых рабочих мест. В начале сентября бизнесмен обратился с таким предложением к Госдуме, выразив надежду, что это будет один из первых законопроектов в повестке парламента после выборов.

Банк России реализует мандат на обеспечение ценовой стабильности в РФ, основным инструментом является ключевая ставка. Такую же цель своей денежно-кредитной политики имеет, например, Европейский центральный банк. В то же время в некоторых странах финансовые регуляторы обладают расширенным мандатом: ФРС США должна заботиться о стабильности цен и поддержании максимальной занятости, а у Резервного банка Австралии и вовсе тройной мандат — обеспечивать стабильность валюты, полную занятость и экономическое процветание и благосостояние австралийцев.