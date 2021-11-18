МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 5 по 12 ноября увеличились на 0,7% и составили рекордные 626,2 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России.

Предыдущий рекорд ЦБ зафиксировал 1 ноября — тогда международные резервы РФ составили 624,2 миллиарда долларов.

"Объем международных резервов по состоянию на 12 ноября составил 626,2 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 4,1 миллиарда долларов, или на 0,7%, под воздействием положительной переоценки, а также покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила", — говорится в сообщении регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

Международные резервы РФ за 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января текущего года составляли 595,8 миллиарда долларов.