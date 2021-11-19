Денежная база России в узком определении выросла за неделю
Объем денежной базы РФ в узком определении на 12 ноября вырос до 14,329 триллиона рублей
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МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 12 ноября составил 14,329 триллиона рублей после 14,311 триллиона на 3 ноября, сообщил Банк России.
Таким образом, денежная база за этот период выросла на 18,7 миллиарда рублей, или на 0,13%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
https://1prime.ru/finance/20211119/835269931.html
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