Путин одобрил зачисление в бюджет ПФР средств коррупционеров
Президент РФ Путин одобрил закон о зачислении в бюджет ПФР конфискованных средств коррупционеров
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МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин одобрил закон о зачислении в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) конфискованных средств коррупционеров, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Таким образом глава государства вносит изменения в законодательство об обязательном пенсионном страховании, дополняя список источников формирования доходов бюджета ПФР.
Теперь бюджет фонда будет пополняться за счет конфискованных средств, полученных в результате коррупционных правонарушений, или средств от реализации конфискованного имущества.