МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин одобрил закон о зачислении в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) конфискованных средств коррупционеров, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Путин ужесточил требования к участникам региональных инвестпроектов

Таким образом глава государства вносит изменения в законодательство об обязательном пенсионном страховании, дополняя список источников формирования доходов бюджета ПФР.

Теперь бюджет фонда будет пополняться за счет конфискованных средств, полученных в результате коррупционных правонарушений, или средств от реализации конфискованного имущества.