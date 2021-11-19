МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, повышающий ответственность участников региональных инвестиционных проектов (РИП) за неисполнение ими обязательств. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Путин одобрил зачисление в бюджет ПФР средств коррупционеров

Теперь участники таких проектов в случае невыполнения взятых на себя обязательств будут лишаться своего статуса и налоговых льгот. Кроме того, им придется вернуть в бюджет всю полученную им сумму льготы по налогу на прибыль за весь период нахождения организации в реестре участников РИП.

Отмечается, что такая мера будет распространяться также на участников РИП, для которых не требуется включение в реестр.

Закон должен вступить в силу с 1 января 2022 года, но не ранее чем через месяц после его официального опубликования.