МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Число кредитов, предоставленных малым и средним предприятиям РФ в сентябре, стало максимальным с начала года, сообщается на сайте Банка России.

"Объем предоставленных субъектам малого и среднего бизнеса… кредитов в сентябре 2021 года увеличился по сравнению с августом и составил 941,6 миллиарда рублей — на 23,6% больше, чем в сентябре прошлого года. Число предоставленных кредитов составило 174 394, что стало наибольшим значением этого показателя с начала года", — говорится в сообщении.

Портфель кредитов малым и средним предприятиям вырос до 6,6 триллиона рублей, годовой темп прироста составил 22,3%, отмечает регулятор.

Средневзвешенная процентная ставка по кредитам до года в сентябре 2021 года составила 9,10% годовых, а по долгосрочным — 9,26% годовых.