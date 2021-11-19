ЦБ РФ предлагает ввести ответственность за незаконный оборот цифровых финансовых активов
МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Банк России предлагает ввести ответственность за незаконный оборот цифровых финансовых активов (ЦФА) и установить порядок налогообложения операций с цифровыми правами и активами, говорится в документе, опубликованном на сайте регулятора.
"С целью развития инновационных инструментов на финансовом рынке планируется принятие ряда федеральных законов, направленных на создание целостного правового регулирования цифровых финансовых активов и утилитарных цифровых прав. В частности, на законодательном уровне будет установлен порядок налогообложения операций с утилитарными цифровыми правами (УЦП) и цифровыми финансовыми активами (ЦФА) и введена ответственность за незаконный оборот ЦФА", — говорится в документе.
Регулятор в настоящее время прорабатывает выпуск цифрового рубля, который станет третьей формой денег в России, эмитирующейся центробанком и являющейся его обязательством. "В целях создания правовых условий для запуска цифрового рубля потребуется внесение изменений в ряд законодательных актов", — отмечается в документе.
Кроме того, Банк России дополнит цифровое правовое поле для усиления вовлеченности депозитариев в обслуживание цифровых активов и цифровых прав, например, через выпуск ими соответствующих расписок. "Для центрального депозитария выпуск таких расписок предлагается сделать обязательным при получении им соответствующего запроса от держателей цифровых активов и цифровых прав", — сообщает ЦБ.
https://1prime.ru/finance/20211119/835278662.html