МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Банк России предлагает ввести ответственность за незаконный оборот цифровых финансовых активов (ЦФА) и установить порядок налогообложения операций с цифровыми правами и активами, говорится в документе, опубликованном на сайте регулятора. Банк России назвал задачи Ассоциации развития финансовой грамотности

"С целью развития инновационных инструментов на финансовом рынке планируется принятие ряда федеральных законов, направленных на создание целостного правового регулирования цифровых финансовых активов и утилитарных цифровых прав. В частности, на законодательном уровне будет установлен порядок налогообложения операций с утилитарными цифровыми правами (УЦП) и цифровыми финансовыми активами (ЦФА) и введена ответственность за незаконный оборот ЦФА", — говорится в документе.

Регулятор в настоящее время прорабатывает выпуск цифрового рубля, который станет третьей формой денег в России, эмитирующейся центробанком и являющейся его обязательством. "В целях создания правовых условий для запуска цифрового рубля потребуется внесение изменений в ряд законодательных актов", — отмечается в документе.

Кроме того, Банк России дополнит цифровое правовое поле для усиления вовлеченности депозитариев в обслуживание цифровых активов и цифровых прав, например, через выпуск ими соответствующих расписок. "Для центрального депозитария выпуск таких расписок предлагается сделать обязательным при получении им соответствующего запроса от держателей цифровых активов и цифровых прав", — сообщает ЦБ.