МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Банк России будет создавать стимулы для повышения клиентоориентированности поставщиков финансовых услуг, следует из обновленного проекта "Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2022 год и период 2023 и 2024 годов". Банк России предложил наказывать за незаконный оборот цифровых активов

"Банк России будет создавать стимулы для повышения клиентоориентированности поставщиков финансовых услуг, а также оказывать содействие в формировании подходов и распространении лучших практик в этой области."

"Для этих целей Банк России продолжит развитие поведенческого регулирования и надзора как основного инструмента настройки поведенческих моделей участников рынка, фокусом которого является процесс взаимодействия поставщиков и потребителей финансовых услуг", — отмечается там же.

При этом приоритет будет отдаваться превентивному надзору, направленному на выявление, оценку и предотвращение потенциальных рисков для потребителей в деятельности финансовых организаций, указывается там же.

"В перспективе постепенно планируется внедрить применение искусственного интеллекта в поведенческом надзоре для выявления аномалий и зон концентрации поведенческих рисков в деятельности финансовых организаций", — говорится в обзоре.

"В дополнение к нормативному закреплению правил для финансовых организаций по взаимодействию с клиентами Банк России планирует развивать консультативный подход в поведенческом надзоре. Такой подход в том числе включает информирование участников рынка о лучших практиках решения проблем в поведенческой сфере и построения коммуникации с потребителями финансовых услуг; обращает внимание на важность оценки потребительских рисков новых финансовых продуктов до их внедрения и предложения гражданам (концепция управления продуктом – Product Governance)", — отмечается там же.

В части совершенствования надзорной составляющей планируется изменить порядок работы с обращениями потребителей и на законодательном уровне установить единообразную обязанность финансовых организаций рассматривать жалобы, чтобы дать им возможность самостоятельно и оперативно урегулировать претензии клиентов под контролем регулятора, говорится в обзоре.