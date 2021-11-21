МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Известный финансист, глава фонда Scion Asset Management Майкл Бьюрри, предсказавший ипотечный кризис 2008 года и ставший прототипом одного из героев фильма "Игра на понижение", готовится к апокалипсису на фондовом рынке, сообщают "РБК-Инвестиции". Стало известно, во что вкладываются гуру инвестиций

По данным издания, в третьем квартале инвестор распродал почти все свои активы, оставив в портфеле лишь шесть бумаг, относящихся к так называемым "греховным акциям". В их числе бумаги военно-промышленной корпорации Lockheed Martin и GEO Group, управляющей тюрьмами и психиатрическими больницами.

Бьюрри считает, что фондовый рынок сейчас сильно перегрет и движется в сторону обвала.

"Весь этот ажиотаж и спекуляции привлекают инвесторов до тех пор, пока они не обернутся "крахом всех крахов", — написал Бьюрри в Twitter, но позже удалил этот пост.

Главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов считает, что коррекция на фондовых рынках США, к которой готовится Майкл Бьюрри, станет неожиданностью для всех и будет вызвана внешнеполитическими событиями.