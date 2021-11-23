МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Каждый пятый россиянин обращался в микрофинансовые организации (МФО) в течение последних трех лет, чаще всего граждане брали микрозаймы до зарплаты, говорится в исследовании платежного сервиса Qiwi, которое имеется в распоряжении РИА Новости. В Госдуму внесли проект об ограничении ставок по микрозаймам

Аналитики компании опросили 1 055 россиян и изучили их опыт использования микрофинансовых услуг, респондентам предоставили возможность множественного выбора.

"По данным опроса, каждый пятый опрошенный обращался в МФО в течение последних трех лет, и 46% ответивших не исключают, что воспользуются микрозаймами в ближайшие полгода", — говорится в сообщении.

В течение последнего года респонденты чаще всего брали микрозаймы до зарплаты – 69%. Популярны оказались и микрокредиты на развитие бизнеса – 22%. Большинство заемщиков — 62% — единовременно брали займы до 10 тысяч рублей, выяснили авторы исследования.

В основном заемщики были вынуждены брать микрозаймы на непредвиденные расходы (38%) и повседневные траты (32%), а четверть респондентов — на оба этих пункта единовременно (25%).

Микрозаймы использовались в том числе на ежедневные расходы (54%), закрытие других займов и кредитов (21%), ремонт недвижимости, торжественные события и оплату процентов по другому кредиту (по 17%).