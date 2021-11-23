МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Великобритания может отказаться от использования наличных денег из-за их постепенного исчезновения из экономики королевства, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на слова заместителя председателя Банка Англии Джона Канлиффа.

По мнению главы регулятора, популярность кредитных и дебетовых карт вкупе с развитием онлайн-технологий в ближайшем будущем могут снизить роль наличных денег в транзакциях на территории острова.

"Государственные деньги центрального банка исчезают. В Лондоне есть места, где вы не сможете использовать их в своих личных сделках", — пояснил Канлифф.

Он считает также, что правительству Британии придется адаптироваться, чтобы следить за всеми денежными потоками в будущей финансовой системе.

Глава Банка Англии отметил, что сейчас регулятор и Казначейство Британии изучают вопрос о том, следует ли принять цифровую валюту центрального банка страны (CBDC) как равный платежный инструмент в отношении наличных денег.

"Развитие технологий не прекратится. Наличные деньги исчезнут, и вопрос будет заключаться в том, какую роль в этом может сыграть CBDC", — добавил он.

По данным британского регулятора, наличные деньги были доминирующим способом платежей для британцев до 2016 года. Позднее они уступили лидерство операциям с помощью банковских карт, а также другим формам онлайн-расчета. Добавим, что пандемия коронавируса только стработала катализатором этого процесса.