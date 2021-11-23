МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Планируемое ЦБ регулирование экосистем не будет распространяться на банки с базовой лицензией, заявил директор департамента обеспечения банковского надзора Банка России Александр Данилов. Центробанк оградит россиян от предоставления избыточных данных банкам

ЦБ в июне опубликовал доклад, в котором предложил варианты регулирования экосистем банков. Оптимальным решением регулятор видит установление риск-чувствительного лимита для иммобилизованных активов в размере 30% от совокупного капитала, включая основные средства, вложения в нефинансовые организации и инвестфонды. Главы крупнейших российских банков в письме председателю ЦБ предупредили, что предлагаемые подходы могут привести к массовому закрытию отделений в небольших городах, а также скажутся на кредитовании реального сектора экономики.

"Мы не предполагаем распространять вот этот риск-чувствительный лимит на банки с базовой лицензией. Возможно, из первого доклада это было не очень явно видно, но сейчас мы прямо, довольно четко это указываем, так что довольно большой категории банков по количеству не надо будет соблюдать вот эти требования новые. Ну, в силу размера это просто для них это не очень актуально", — заявил Данилов на конференции Ассоциации российских банков.

В то же время регулирование экосистем для банков с универсальной лицензией будет оптимизировано, в частности не будет необходимости в нормативе использования капитала банка для приобретения долей в других юридических лицах, продолжил он.

"То есть новое регулирование по сути подменит старое. Будет не просто "мы плодим новое регулирование и новые требования", но мы по сути оптимизируем старые, те, которые не очень эффективны, и заменяем их на что-то более адекватное", — заключил Данилов.