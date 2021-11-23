МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Рабочая группа по вопросам легализации майнинга криптовалюты и обращения с ней начнет деятельность в Госдуме в ближайшее время, сообщил РИА Новости депутат Анатолий Аксаков. Financial Times рассказали об изменениях в мировом майнинге криптовалюты

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 11 ноября предложил создать такую рабочую группу.

"Группа формируется персонально, и уже в ближайшее время заседания начнутся", — сказал Аксаков во вторник.

Депутат "с пониманием и позитивно" относится к созданию этого органа. "Считаю, что у нас есть серые нерегулируемые зоны, связанные с выпуском, обращением криптовалют, налогообложением, операциями с криптовалютами. Соответственно, все это необходимо, во-первых, обсудить, проанализировать, законодательно и нормативно отрегулировать. Поэтому, на мой взгляд, решение (создать группу – ред.) правильное", — прокомментировал он.

"Во-первых, сам буду участвовать в работе группы, во-вторых, рассчитываю, что нам удастся найти решения", — добавил Аксаков.

В свою очередь генеральный директор АКРА Михаил Сухов заметил в беседе с РИА Новости, что запретить движение криптоватют, в отличие от наркотиков, практически невозможно. Однако купля-продажа криптовалюты как инвестиционного актива должна регулироваться в рамках антиотмывочного законодательства и облагаться налогами.

"Понятно, что в инвестиционных целях приобретение криптпоактивов должно быть запрещено широкому кругу институтов, включая государственные предприятия и организации, а также все виды регулируемых организаций, включая лицензируемых посредников. В отношении физических лиц запреты сложно контролировать, однако для лиц, декларирующих имущество, обнародование вложений в криптовалюты повысит открытость антикоррупционных мер", — добавил Сухов.