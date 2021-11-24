МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Председатель правления Райффайзенбанка Сергей Монин заявил, что не исключает покупки портфеля розничных клиентов Ситибанка и планирует расширение бизнеса в РФ рыночными темпами. Банк России снова предложил смягчить контроль за банковскими операциями

"Мы не можем здесь давать развернутые комментарии. Единственное, что можем сказать, — мы такую возможность не исключаем… Я думаю, что мы во всех сценариях увидим приток клиентов Ситибанка к нам. Наибольший приток был бы, если бы мы купили портфель", — сказал Монин, отвечая на вопрос о заинтересованности в покупке розничного портфеля "Сити" в интервью РБК.

По его словам, группа сейчас предполагает расширение бизнеса по России темпами на уровне рынка, но в отдельных аспектах и быстрее, в частности в увеличении активных клиентов. Кроме того, он отметил, что Райффайзенбанку не интересен неорганический рост за счет M&A.

"Мы довольно бодро растем органически и для этого очень много чего делаем, в том числе стараемся быть максимально удобными", — рассказал Монин.

Также председатель правления банка добавил, что не планирует участвовать в приватизации "Открытия", назвав это "другим бизнесом". Он уточнил, что у Райффайзенбанка нет миноритарных и мажоритарных портфелей в других банках и заводить его в "Открытии" нет смысла.

"Мы делаем свой бизнес. Это просто не наша чашка чая", — отметил Монин.