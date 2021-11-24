МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Банк России рассматривает возможность не взимать комиссию в рамках системы быстрых платежей за перевод между счетами одного человека в разных банках при выходе за бесплатный лимит в 100 тысяч рублей, заявила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова. Россияне стали чаще оплачивать покупки на Wildberries через СБП

В системе быстрых платежей зафиксирована полная бесплатность переводов на сумму до 100 тысяч рублей в месяц, а далее комиссия для физических лиц не должна превышать 0,5% суммы перевода, а при большой сумме — не должна превышать 1,5 тысячи рублей за операцию.

"То, что мы увидели по системе быстрых платежей, — ее активный, взрывной рост с точки зрения использования людьми, говорит о том, что система правильная, нужная, и сто тысяч явно маловато, особенно если мы говорим о том, когда человек переводит свои деньги в другой банк, например, для размещения во вклад", — сказала Скоробогатова, выступая в Госдуме.

"Мы сейчас хотим рассмотреть возможность невзимания комиссии через систему быстрых платежей, если человек переводит сам себе в другой банк. Мы считаем, что для человека это будет крайне удобно, потому что он будет свободно выбирать тот вклад и тот банк, куда он хочет перевести деньги, и без комиссии переводить в онлайне", — добавила Скоробогатова.

Система быстрых платежей была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Кроме того, уже есть возможность совершения платежей юрлицами в пользу физлиц — компании используют это, в частности, для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений и для предоставления брокерских услуг.