МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, дающий Банку России право с 1 января 2022 года вводить прямые количественные ограничения на выдачу кредитными и микрофинансовыми организациями (МФО) отдельных видов потребительских кредитов и займов. Банк России мотивирует поставщиков финуслуг улучшать работу с клиентами

Принимать решения об установлении макропруденциальных лимитов и числовых значений характеристик отдельных видов кредитов и займов будет совет директоров ЦБ.

На основании этих решений Банк России сможет устанавливать для банков и МФО максимально допустимую долю таких кредитов и займов.

Как пояснил глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков, в результате ЦБ сможет устанавливать предельно допустимую долю отдельных видов рискованных, необеспеченных потребительских кредитов.

По его словам, это делается для снижения закредитованности населения и чтобы "не формировались пузыри на определенных рынках".

Конкретные виды таких кредитов и займов, их характеристики, порядок установления и применения лимитов будут определяться нормативным актом ЦБ.

Причем такие лимиты могут быть дифференцированными для банков с универсальной лицензией, банков с базовой лицензией и МФО (микрофинансовых и микрокредитных компаний) в зависимости от числовых значений характеристик кредитов и займов.

Если банк или МФО превысят этот лимит, ЦБ будет вправе уменьшить его для конкретной организации. При этом ЦБ сможет повысить для такого банка надбавки к коэффициентам риска, а для МФО – установить дополнительные коэффициенты, а также оштрафовать нарушителя или запретить ему отдельные операции.

ЦБ подготовил проект нормативного акта для реализации норм закона. Он предусматривает, что Банк России будет вправе установить макропруденциальные лимиты, в частности, в отношении потребкредитов и займов, предоставленных с использованием банковских карт (в частности, на условиях овердрафта), а также по которым права (требования) перешли к банку или МФО.

Лимиты могут вводиться и по иным потребкредитам и займам, кроме образовательных кредитов с господдержкой, а также кредитов и займов инвалидам на приобретение технических средств реабилитации и оплату услуг по реабилитации, стоимость которых компенсируется государством.

Для банков лимиты будут устанавливаться с учетом долговой нагрузки заемщика и срока кредита или займа, а для МФО – с учетом категории потребительского займа и его суммы.