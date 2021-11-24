МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Минфин издал приказ, который упрощает для экспортеров правила возврата товаров при продаже через интернет-магазины, теперь товарам, которые российские экспортеры продают с использованием электронных торговых площадок, будут присваивать уникальные электронные коды, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).

"Таможенная процедура реимпорта в электронной торговле применяется, например, когда необходимо вернуть или обменять отправленную продукцию. Электронные номера позволят быстро сопоставить отправленную на экспорт и вернувшуюся продукцию", — пояснил РЭЦ.

Там рассказали, что согласно новому приказу, порядок реимпорта предусматривает наличие подтверждающих документов: инвойс, который содержит УИН – уникальный идентификационный номер и возвратный инвойс.

Добавляется, что если товар промаркирован в соответствии с постановлением правительства РФ от 26 апреля 2019 года №515 (об обязательной маркировке ряда товаров идентификационными метками), маркировку можно использовать в качестве УИН.

Вопрос об упрощении процедуры реимпорта при продаже товаров российских экспортеров через маркетплейсы обсуждался в 2020 году на форуме "Сделано в России", организованном РЭЦ. Тогда первый замруководителя ФТС Руслан Давыдов отметил, что таможенные органы планируют провести пилотный проект по упрощению реимпорта товаров электронной торговли, который поможет ускорить эту процедуру и в целом активизировать онлайн-экспорт.

В этом году на форуме "Сделано в России", который состоится 10 декабря 2021 года в Москве, РЭЦ продолжит обсуждение этой темы. Так, на вебинаре "Регуляторные аспекты экспорта по каналам интернет-торговли" представители ФТС смогут напрямую ответить на все вопросы и дать практические рекомендации. Кроме того, в рамках форума состоится пленарная сессия с участием Руслана Давыдова, где он даст свои эксклюзивные комментарии по принятому порядку.