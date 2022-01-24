МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Налог на доходы по вкладам, который для простоты обозначали как "налог на вклады от миллиона рублей", по итогам 2021 года заплатят 7-8% клиентов Росбанка, поскольку из-за роста ключевой ставки ЦБ и ставок по вкладам пороговый доход получили россияне с депозитами в 600-700 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в банке. Россияне стали больше вкладывать в банки

Россияне в 2022 году впервые должны будут заплатить налог с процентного дохода по вкладам: его начислят на совокупный процентный доход по вкладам, выплаченный физлицу за 2021 год, за минусом необлагаемой суммы. Она рассчитывается как произведение 1 миллиона рублей и ключевой ставки ЦБ, установленной на 1 января данного года. В 2021 году необлагаемый доход составлял 42,5 тысячи рублей (ключевая ставка ЦБ на 1 января 2021 года была 4,25%).

"Доля наших клиентов, кому мы выплатили более 42 500, составляет 7-8%. При этом доля клиентов с суммами остатков на счетах, на которые начисляется процентный доход, в размере свыше 1 миллиона рублей, – лишь 4-5%. Таким образом по итогам 2021 года уведомления о начисленном налоге получили почти в 2 раза больше клиентов, по сравнению с количеством клиентов, которые имели остатки на счетах свыше 1 миллиона рублей", — сообщила РИА Новости замдиректора департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса Росбанка Лидия Каширина.

"С учетом значительного роста ключевой ставки Банка России (на конец июля было уже 6,5%, а на конец 2021 года – 8,5% — ред.) и последующего роста ставок по вкладам физических лиц налог уже не вполне корректно называть заявленным "налогом на вклады свыше 1 миллиона рублей", так как по факту по итогам 2021 года обязанность по его уплате возникает и по депозитам с суммой 600-700 тысяч рублей", — отметила она.

"Сумма 1 миллион рублей, упоминаемая в статье 214.2 НК РФ, носит технический характер и не должна вводить вкладчиков в заблуждение. Она нужна лишь для расчета налогового вычета в данном году", — прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Аналитик пояснил: например, у вкладчика на протяжении всего 2021 года был открыт вклад под 10% годовых. Он получит процентный доход 42,5 тысячи рублей, если сумма вклада составила 425 тысяч рублей. "Соответственно, если сумма такого вклада превысила 425 тысяч рублей, то вкладчик вынужден будет заплатить с процентного дохода, превышающего порог 42,5 тысячи рублей, налог по ставке 13%", — указал Осадчий.