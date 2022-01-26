МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Сбер второй раз принял участие в мировом рейтинге гендерного равенства от Bloomberg и существенно улучшил в нем свои позиции — его совокупный индекс в этом году превысил общемировой показатель, сообщает компания. Сбер обогнал Amazon и Pepsi по силе бренда

Сбер стал одним из немногих участников, представивших в исследовании Россию. 70% сотрудников экосистемы — женщины, поэтому в Сбере много внимания уделяется возможностям для их самореализации и построения карьеры. Позиция преодоления гендерных барьеров закреплена и последовательно реализуется в рамках ESG-стратегии Сбера.

В компании системно развиваются программы заботы о сотрудниках, в том числе в ответ на вызовы пандемии: Сбер внедряет гибкие форматы работы, программы по поддержке психического здоровья сотрудников, поддерживает возможности женской карьеры, помогает развиваться в родительской роли.

"У каждого, кто работает в Сбере, есть все возможности для своего развития. Мы заботимся о людях, делаем все возможное, чтобы обеспечить финансовую и психологическую стабильность наших сотрудников. Мы внимательно относимся к гендерному равенству во всех аспектах работы. И гордимся, что в прошлом году женщины Сбера сделали в 2,5 раза больше карьерных продвижений", — отметила старший вице-президент, руководитель блока HR Сбербанка Наталья Дудина.

Bloomberg Gender-Equality Index-2022 — значимый международный рейтинг, который исследует гендерное равенство, прозрачность данных и возможности для сотрудниц в компаниях с капитализацией свыше 1 млрд долларов. В 2022 году в нем приняло участие 418 предприятий из 45 стран мира. По итогам исследования Bloomberg публикует основные тренды в сфере гендерного равенства и в алфавитном порядке указывает список компаний-участниц, без присвоения мест.