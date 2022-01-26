МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам январского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора. Bloomberg: США передали России ответ по гарантиям безопасности

Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.

Регулятор уже в пятнадцатый раз сохранил базовую ставку после того, как дважды внепланово снизил ее в марте 2020 года до отметки в 0-0,25% годовых. Ранее на таком уровне ставка находилась в период с декабря 2008 года по декабрь 2015 года. ФРС приняла решение о снижении ставки в ответ на тяжелые экономические последствия вспышки коронавируса.

Комитет по открытым рынкам ФРС в то же время отмечает, что, с учетом инфляции, значительно превышающей целевой уровень в 2%, и сильного рынка труда, скоро может наступить подходящее время для повышения ставки.

"При оценке соответствующих положений монетарной политики Комитет (по открытым рынкам ФРС — ред.) продолжит оценивать поступающую информацию по экономическому прогнозу. Комитет будет готов скорректировать свою позицию по монетарной политике в случае появления рисков, препятствующих достижению целей Комитета", — сообщает регулятор.

СВОРАЧИВАНИЕ ВЫКУПА АКТИВОВ

ФРС США приняла решение сохранить темпы сворачивание выкупа активов с рынка, в феврале объем выкупа снизится до 30 миллиардов долларов после 60 миллиардов долларов в январе, а в начале марта выкуп будет завершен, говорится в сообщении регулятора по итогам январского заседания.

"Комитет решил продолжить сокращать ежемесячные темпы покупки чистых активов, завершив их в начале марта. Начиная с февраля, комитет будет наращивать на своем балансе объемы гособлигаций по крайней мере на 20 миллиардов долларов в месяц и ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, по крайней мере на 10 миллиардов долларов в месяц", — говорится в релизе.

В декабре ФРС объявила, что ускорит темпы сворачивания активов вдвое. С января сокращение выкупа ускорилось до 30 миллиардов долларов ежемесячно (гособлигаций на 20 миллиардов и ипотечных бумаг — на 10 миллиардов долларов) с 15 миллиардов.