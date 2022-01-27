МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Снижение доли нерезидентов в облигациях федерального займа (ОФЗ) до нуля не станет критичным для российского долгового рынка, хотя повлияет на доходности и ценообразование, заявил замминистра финансов РФ Тимур Максимов. Минфин предложил новые правила криптовалютных операций вместо запрета

Ранее в США был подготовлен законопроект, который предлагает ввести болезненные санкции против ключевых отраслей российской экономики, госдолга, бизнесменов и первых лиц государства в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

"В случае тотального запрета на первичный и вторичный рынок гипотетически можно представить любую ситуацию, включая снижение доли нерезидентов в портфеле до нуля. Но ничего из этого не должно стать критичным для российского долгового рынка. 19% — это не та доля нерезидентов, которая убивает рынок. Возможно, придется пересмотреть тактику работы на рынке, поскольку это повлияет на рост доходности, ценообразование, но это точно не убьет рынок", — сказал Максимов в интервью агентству Рейтер.

"Если это будут самые жесткие ограничения с запретом на держание, то к уже имеющемуся предложению со стороны суверена, добавляется еще и сброс бумаг. Но и это, думаю, будет не критично. Да, это вызовет серьезную краткосрочную волатильность, но фундаментально ничего не изменит. Потому что даже если вымыть из портфеля 19%, у нас остается 80%. Да, это меняет уровень равновесия, но рынок остается. Россия за последние 10-15 лет активно строила внутренний финансовый рынок, который делает ее в этом смысле независимой от внешних притоков", — добавил он. Аналитики оценили объем бегства нерезидентов из ОФЗ

Кроме того, ведомство готово вернуться к размещениям облигаций федерального займа (ОФЗ) с плавающей ставкой, но не в таких объемах, как было в 2020 году.

По словам Максимова, в прошлом году министерство искусственно не предлагало рынку ОФЗ с плавающей ставкой, поскольку не хотело увеличивать их долю и не было варианта откупа.

"Доля упала, поэтому сейчас мы готовы предлагать его, может, не в таких объемах, как в 2020 году. Но тем не менее считаем, что все три инструмента должны быть задействованы под спрос рынка. Спрос есть, мы готовы его удовлетворять. В ближайшее время займемся подготовкой, издадим приказы, зарегистрируем (выпуски) и будем смотреть по ситуации на рынке, когда предлагать", — добавил он.