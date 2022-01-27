МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Банк России ознакомился с предложениями Минфина по регулированию крипторынка и не согласен с частью инициатив, в том числе с активным вовлечением в оборот криптовалют банков и других финансовых организаций, — это может создать огромный риск для финансовой стабильности, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.

Банк Росси на прошлой неделе опубликовал консультационный доклад на тему криптовалют, в котором предложил законодательно запретить оборот и майнинг криптовалюты в стране, при этом не ограничивать ее владение. В свою очередь Минфин РФ выступает за регулирование, а не запрет криптовалют; министерство подготовило соответствующую концепцию и ждет позицию правительства по этому вопросу, сообщил во вторник глава департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.

"Мы ознакомились с концепцией Минфина. Мы не согласны с позицией Минфина по ряду пунктов", — сказано в сообщении ЦБ.

Так, пишет ЦБ, инициативы Минфина предполагают активное вовлечение в оборот криптовалют российских банков и других финансовых организаций. Предполагается, что организатором системы обмена цифровых валют, отвечающим за управление рисками в сфере "антиотмывочного" регулирования, станет российский банк.

ЦБ указывает, что если это будет один банк, как следует из текста предложений, это может вызвать вопросы с точки зрения развития конкуренции. При этом операторами обмена цифровых валют могут быть кредитные организации, страховщики, прочие финансовые организации, а также нефинансовые организации.

ЦБ отмечает, что вовлечение в криптовалютный оборот финансового сектора будет означать создание параллельной финансовой системы, не подчиняющейся обычным правилам, и прямого канала взаимосвязи между криптовалютным рынком и традиционной финансовой системой. Это может привести к оттоку средств с депозитов в криптовалюты, кредитованию в криптовалютах, использованию криптовалюты как залога и так далее.

"Таким образом, предлагаемый в концепции Минфина допуск криптовалют в российскую финансовую систему создает огромный риск финансовый стабильности, который через банки и других участников может заразить всю финансовую систему", — считает регулятор.

Согласно концепции Минфина, риски нелегальных операций могут быть купированы сервисом "прозрачный блокчейн", отмечает ЦБ. Однако, по мнению регулятора, криптовалюты, изначально разработанные в целях анонимности, не могут быть прозрачными. А перекладывание на банк ответственности за соблюдение "антиотмывочного" законодательства в криптовалютах не позволит убрать нелегальные операции, а только увеличит риски этого банка, что может угрожать потерей доверия вкладчиков, подчеркивают в ЦБ.

Концепция Минфина предполагает ограничить риски, допустив к совершению сделок только квалифицированных инвесторов, однако в случае криптовалют это невозможно, считают в ЦБ. По мнению Банка России, финансовая грамотность инвестора не поможет ему избежать спекулятивных рисков, связанных с криптовалютами.

Еще один риск, по мнению ЦБ, состоит в массовой вовлеченности граждан в криптовалютный рынок. "Легализация и регулирование будет создавать иллюзию защиты и правил игры для людей, обнадеживая их, что, если государство разрешает, значит, рисков нет. В результате этот рынок будет становиться все более массовым, пока пузырь не схлопнется. И в этом случае государство столкнется уже с огромными социальными рисками и рисками финансовой стабильности", — подчеркнули в ЦБ.